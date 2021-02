Il Paradiso delle signore anticipazioni 5 febbraio: evento inaspettato a casa Cattaneo (Di giovedì 4 febbraio 2021) Le anticipazioni della puntata del 5 febbraio del Paradiso delle signore rivelano che Clelia e Luciano saranno devastati dalla brutta sorpresa trovata fuori al grande magazzino. La situazione, ormai, diventerà insostenibile per la coppia, al punto che la Calligaris arriverà a prendere una decisione drastica. Allo shopping center, intanto, tutti saranno in fibrillazione per l’evento si San Valentino e il direttore avrà una brillante idea. A casa Cattaneo, poi, si verificherà un evento inaspettato che capovolgerà alcune situazioni. anticipazioni 5 febbraio colpo di scena per Clelia e Luciano Nell’ultima puntata della settimana in corso del Paradiso delle ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 4 febbraio 2021) Ledella puntata del 5delrivelano che Clelia e Luciano saranno devastati dalla brutta sorpresa trovata fuori al grande magazzino. La situazione, ormai, diventerà insostenibile per la coppia, al punto che la Calligaris arriverà a prendere una decisione drastica. Allo shopping center, intanto, tutti saranno in fibrillazione per l’si San Valentino e il direttore avrà una brillante idea. A, poi, si verificherà unche capovolgerà alcune situazioni.colpo di scena per Clelia e Luciano Nell’ultima puntata della settimana in corso del...

