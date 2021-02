Governo | lo storico Cardini | ' centrodestra di fatto non ostile a Draghi | lo appoggerà' **

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Roma, 4 feb. (Adnkronos) - Ilalla fineun governo presieduto da Marioanche perché prenderà “dei provvedimenti graditi” allo schieramento attualmente all'opposizione. E' il pensiero delloFrancoche, parlando con l'AdnKronos, afferma: “Credo che, in realtà, ilun uomo comedovrebbe appoggiarlo. L'ex presidente della Bce farà un governo nel quale avrà più libertà di manovra. Un esecutivo, diciamo così, molto più ‘autocratico'. Se riuscirà ad avere una maggioranza parlamentare,si potrà permettere di strapazzarla molto di più di quanto non facesse Conte”. In questa prospettiva, secondo, “la destra, qualunque sia la sceneggiata napoletana di adesso, sa ...

amnestyitalia : ??Il Governo italiano revoca l’export di bombe verso Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti! Un atto storico che revo… - CarloCalenda : Governo di competenti non vuol dire nulla. Un bravo cuoco è competente. Un professore capace di insegnare agli alun… - settembrini61 : RT @AndreaMarano11: Lo storico Canfora: 'Il governo Draghi? Penso che per il Pd e i partiti sia la morte'. - StefaniaNonno : RT @atarquini2: Ungheria il 15 febbraio chiude lo storico media indipendente Klubrádio il governo Orbán rifiuta il rinnovo della licenza di… - scuderi_m : RT @Montecitorio: Montecitorio piange la scomparsa di Marco Antonio Ferretti, storico capo degli assistenti parlamentari. 'Osservatore pr… -

Ultime Notizie dalla rete : **Governo storico

Il Tempo

... dopo Draghi c'è spazio solo per unelettorale e poi per le elezioni. Draghi è la migliore ... "In questo passaggioche abbiamo davanti, i Democratici hanno il dovere di rispondere all'......del Presidente della Repubblica di conferire a Mario Draghi l'incarico di formare il nuovo... Ore 12,21 " Borghi (Pd): "Seguire la strada tracciata da Mattarella" " "In questo passaggio...Roma, 4 feb. (askanews) - "Conte Dracula" (Graf Draghila) o l'"uomo che ha salvato l'euro e l'Europa? In Germania ci sono state due ...Dopo aver ricevuto l’incarico dall’altro gigante contemporaneo, ovvero il presidente Mattarella, da oggi Mario Draghi si appresta a consultare le forze politiche e le parti sociali per mettere in ...