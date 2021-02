Governo Draghi, sì di Berlusconi. Apertura di Conte. Di Maio preme sul M5S. Il centrodestra si presenterà diviso alle consultazioni (Di giovedì 4 febbraio 2021) Zingaretti: “Pd e Lega forze alternative”. “Salvini: “Draghi dovrà scegliere tra noi e Grillo”. Giorgetti sul premier incaricato: “È un fuoriclasse, non può stare in panchina” Leggi su ilsecoloxix (Di giovedì 4 febbraio 2021) Zingaretti: “Pd e Lega forze alternative”. “Salvini: “dovrà scegliere tra noi e Grillo”. Giorgetti sul premier incaricato: “È un fuoriclasse, non può stare in panchina”

Ultime Notizie dalla rete : Governo Draghi Crisi governo, Grillo diretto a Roma: verso un confronto in vista delle consultazioni M5s

Crimi, a quanto viene riferito, ha anche spiegato la genesi dell'iniziale post di chiusura al governo Draghi del M5s che ha fatto infuriare alcuni parlamentari: il silenzio sarebbe stato letto come ...

Governo Draghi, Conte e Pd spingono i 5 Stelle al sì. Anche Berlusconi apre

Due dichiarazioni quasi in contemporanea danno una spinta al governo Draghi. Luigi Di Maio invita alla "maturità" il suo Movimento, rivendica di essere la prima forza in Parlamento, dice ai colleghi ...

Berlusconi apre a Draghi: pronti a sostenere il governo dei migliori

La scelta di Mario Draghi, una sua vecchia conoscenza, per Silvio Berlusconi è quella giusta e coerente con iul governo di alto proifilo ...

Governo, nell'agenda di Draghi vaccini e scuola e nel Cdm più politici che tecnici

ROMA - La maggioranza più larga possibile, di salvezza nazionale. Il perimetro parlamentare di Mario Draghi potrebbe spaziare dalla Lega a Leu, passando per Pd e M5s. Al primo giorno di consultazioni, ...

