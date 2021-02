Governo Draghi: aperture di Berlusconi e Di Maio. Conte: «Non sono un ostacolo» (Di giovedì 4 febbraio 2021) C'è stata una doppia apertura, al presidente incaricato Draghi, a poche ore dall'avvio del primo giro di consultazioni. Arriva da Berlusconi e Di Maio. Il presidente di Fi avverte il centrodestra che la scelta di Mattarella per l'ex presidente della Bce «va nella direzione che abbiamo indicato da settimane: quella di una personalità di alto profilo istituzionale attorno alla quale si possa tentare di realizzare l'unità sostanziale delle migliori energie del Paese» Leggi su firenzepost (Di giovedì 4 febbraio 2021) C'è stata una doppia apertura, al presidente incaricato, a poche ore dall'avvio del primo giro di consultazioni. Arriva dae Di. Il presidente di Fi avverte il centrodestra che la scelta di Mattarella per l'ex presidente della Bce «va nella direzione che abbiamo indicato da settimane: quella di una personalità di alto profilo istituzionale attorno alla quale si possa tentare di realizzare l'unità sostanziale delle migliori energie del Paese»

ShooterHatesYou : Si però adesso che facciamo un governo tecnico con #Draghi non roviniamolo subito facendolo cadere, cerchiamo di te… - matteorenzi : Ora è il momento dei costruttori. Ora tutte le persone di buona volontà devono accogliere l’appello del Presidente… - lorepregliasco : *FLASH -GOVERNO: M5S SI SPACCA SU DRAGHI, FONTI 'LINEA CRIMI NON CONDIVISA, RISCHIO ROTTURA'- FLASH* = - DanielM10389548 : RT @Angi_tech: ?????? TOP NEWS ???????????? ?? Come potrebbe governare #Draghi: investimenti, giovani, innovazione e sviluppo sostenibile. Scopri di… - ilgattoromy1 : @Virus1979C Governo Politico a guida Draghi? Sembrerebbe un ossimoro.. -