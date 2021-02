Gol e record, Cristiano Ronaldo supera Pelé: ecco perché (Di giovedì 4 febbraio 2021) Cristiano Ronaldo ha segnato 3 gol in più rispetto a Pelé ed è sesto nella classifica all time: il conteggio delle reti Cristiano Ronaldo è il sesto miglior goleador nella storia del calcio ed ha già superato Pelé in questa speciale classifica. LEGGI LA NOTIZIA COMPLETA SU JUVENTUS NEWS 24 Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, lo juventino avrebbe messo a segno 778 gol in carriera, 3 in più rispetto al brasiliano. Il quotidiano sportivo spiega di aver usato come modello di riferimento la classifica pubblicata sul sito rsssf.com dal russo Vladimir Kolos e aggiornata al 2 febbraio, che conteggia i gol segnati in partite ufficiali. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 4 febbraio 2021)ha segnato 3 gol in più rispetto aed è sesto nella classifica all time: il conteggio delle retiè il sesto miglior goleador nella storia del calcio ed ha giàtoin questa speciale classifica. LEGGI LA NOTIZIA COMPLETA SU JUVENTUS NEWS 24 Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, lo juventino avrebbe messo a segno 778 gol in carriera, 3 in più rispetto al brasiliano. Il quotidiano sportivo spiega di aver usato come modello di riferimento la classifica pubblicata sul sito rsssf.com dal russo Vladimir Kolos e aggiornata al 2 febbraio, che conteggia i gol segnati in partite ufficiali. Leggi su Calcionews24.com

