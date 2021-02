Gli scienziati chiedono una completa e aperta condivisione dei dati sul genoma di Sars-Cov-2 (Di giovedì 4 febbraio 2021) (Immagine: Getty Images)Le nuove varianti di Sars-Cov-2 preoccupano: bisogna studiarle e in fretta. Ma secondo oltre 500 scienziati da tutto il mondo (tra cui l’ultimo premio Nobel per la chimica Emmanuelle Charpentier) la ricerca sta venendo rallentata da una non completa e aperta condivisione delle sequenze genetiche, protette dalle policy di alcuni popolari database che ne impediscono la ricondivisione senza autorizzazione. E in una lettera aperta lanciano un appello ai colleghi perché utilizzino banche dati open access. Non tutti i ricercatori, però, appoggiano la richiesta. C’è database e database Fin dall’inizio della pandemia l’Oms e molte società scientifiche hanno sottolineato l’importanza cruciale di mettere in comune le informazioni che i ... Leggi su wired (Di giovedì 4 febbraio 2021) (Immagine: Getty Images)Le nuove varianti di-Cov-2 preoccupano: bisogna studiarle e in fretta. Ma secondo oltre 500da tutto il mondo (tra cui l’ultimo premio Nobel per la chimica Emmanuelle Charpentier) la ricerca sta venendo rallentata da una nondelle sequenze genetiche, protette dalle policy di alcuni popolari database che ne impediscono la risenza autorizzazione. E in una letteralanciano un appello ai colleghi perché utilizzino bancheopen access. Non tutti i ricercatori, però, appoggiano la richiesta. C’è database e database Fin dall’inizio della pandemia l’Oms e molte società scientifiche hanno sottolineato l’importanza cruciale di mettere in comune le informazioni che i ...

