Flash news del 4 Febbraio 2021 (Di giovedì 4 febbraio 2021) Entra nel vivo il mandato di Mario Draghi, dopo gli incontri di ieri con i Presidenti di Camera e Senato e con il Premier uscente, Giuseppe Conte. Al via tra poco le consultazioni del Presidente incaricato con le forze politiche. Primo passaggio per capire quale perimetro potrebbe avere il nuovo Governo; Dopo giorni di silenzio, poco fa è intervenuto l'ex Premier Giuseppe Conte "da me nessun ostacolo a Draghi, ci sono e ci sarò", il messaggio rivolto ai 5 Stelle, mentre a PD e LeU l'invito a proseguire il percorso insieme; "D'accordo con Conte per un forte impulso politico al nuovo Governo" è la posizione di Di Maio. Mentre la Sindaca di Roma, Raggi, invita il Movimento ad appoggiare Draghi. Sostegno al Presidente incaricato da PD e Italia Viva; Distinguo nel centrodestra che potrebbe andare diviso alle consultazioni. Plauso da Berlusconi "Draghi una scelta nella direzione da noi ...

