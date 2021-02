Chi è Mario Draghi: tutto quello che c’è da sapere sul premier incaricato da Mattarella (Di giovedì 4 febbraio 2021) Chi è Mario Draghi, il premier incaricato dal presidente Mattarella: la biografia Mario Draghi CHI È (BIOGRAFIA) – “Una colomba con l’occhio da falco”, “selettivo fino all’ossessione”, “un insonne fisiologico”: così viene descritto Mario Draghi da chi lo conosce bene. Ma chi è davvero il premier incaricato dal presidente Mattarella? Romano, romanista e devoto a Sant’Ignazio di Loyola, la sua biografia è ricca di aneddoti e curiosità che raccontano molto bene la vita dell’ex presidente Bce, considerato da Forbes come uno dei 20 uomini più potenti al mondo. Dalla morte dei genitori all’incontro con Modigliani Nato a Roma il 3 settembre 1947, è figlio di Carlo, originario di Padova e ... Leggi su tpi (Di giovedì 4 febbraio 2021) Chi è, ildal presidente: la biografiaCHI È (BIOGRAFIA) – “Una colomba con l’occhio da falco”, “selettivo fino all’ossessione”, “un insonne fisiologico”: così viene descrittoda chi lo conosce bene. Ma chi è davvero ildal presidente? Romano, romanista e devoto a Sant’Ignazio di Loyola, la sua biografia è ricca di aneddoti e curiosità che raccontano molto bene la vita dell’ex presidente Bce, considerato da Forbes come uno dei 20 uomini più potenti al mondo. Dalla morte dei genitori all’incontro con Modigliani Nato a Roma il 3 settembre 1947, è figlio di Carlo, originario di Padova e ...

