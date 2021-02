Ceglie Messapica: ai domiciliari e positivo a test corona virus va a passeggio, arrestato quarantenne Carabinieri (Di giovedì 4 febbraio 2021) Di seguito un comunicato diffuso dai Carabinieri: I Carabinieri della Stazione di Ceglie Messapica tratto in arresto in flagranza di reati per evasione un 40enne del luogo, in atto sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per furto. In particolare, l’uomo è stato individuato in transito a piedi in una via del centro abitato mentre faceva rientro presso la sua abitazione. Il 40enne è stato anche denunciato in stato di libertà per aver violato la quarantena obbligatoria in quanto soggetto attualmente positivo al Covid-19. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato rimesso in libertà ma è stato comunque ricondotto presso la sua abitazione in ripristino della precedente misura ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 4 febbraio 2021) Di seguito un comunicato diffuso dai: Idella Stazione ditratto in arresto in flagranza di reati per evasione un 40enne del luogo, in atto sottoposto alla misura cautelare degli arrestiper furto. In particolare, l’uomo è stato individuato in transito a piedi in una via del centro abitato mentre faceva rientro presso la sua abitazione. Il 40enne è stato anche denunciato in stato di libertà per aver violato la quarantena obbligatoria in quanto soggetto attualmenteal Covid-19. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, dopo le formalità di rito, l’è stato rimesso in libertà ma è stato comunque ricondotto presso la sua abitazione in ripristino della precedente misura ...

