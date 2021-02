Biathlon | Lukas Hofer | un Mondiale per spiccare il volo

Leggi su oasport

(Di giovedì 4 febbraio 2021) I Mondiali 2021 disono ormai alle porte. Tra meno di una settimana infatti, mercoledì 10 febbraio, la staffetta mista aprirà il programma del main event stagionale in terra di Slovenia, sul tracciato di Pokljuka. Senza ombra di dubbio l’occasione sarà interessante in modo particolare per gustarsi il proseguimento della lotta al vertice tra il norvegese Johannes Boe e il folto plotone di avversari che proveranno a metterlo in difficoltà gara dopo gara. Sarebbe abbastanza scontato indicare il due volte vincitore della Sfera di cristallo come il grande favorito, tuttavia l’andamento incerto soprattutto al tiro della sua stagione potrebbe aver dato coraggio agli sfidanti, consapevoli di avere le possibilità per attaccare le medaglie d’oro. Tra questi, i principali indiziati sono naturalmente i compagni di squadra di JTB, ovvero il fratello maggiore Tarjei e i due ...