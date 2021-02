Al via le consultazioni, Draghi incassa l'apertura di Pd, M5s e Fi. I colloqui si chiuderanno sabato (Di giovedì 4 febbraio 2021) Tre giorni di colloqui per il premier incaricato, iniziati con i partiti minori che lo appoggiano tutti. Ma nella stessa giornata di consultazioni arriva l'appoggio dei dem, l'apertura dei ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 4 febbraio 2021) Tre giorni diper il premier incaricato, iniziati con i partiti minori che lo appoggiano tutti. Ma nella stessa giornata diarriva l'appoggio dei dem, l'dei ...

Agenzia_Ansa : Beppe Grillo in arrivo a Roma nelle prossime ore #draghi #governo @beppe_grillo #ANSA - petergomezblog : Governo Draghi, la diretta – Conte: Conte: ‘Io ostacolo a Draghi? I sabotatori sono altrove. Auspico un governo po… - Agenzia_Ansa : Dal #Quirinale moderato ottimismo sulla possibilità di una soluzione della crisi, apprezzate le parole pronunciate… - ___xscd : RT @ZagoValter: Mi sfugge sempre il motivo perché un condannato in via definitiva per evasione fiscale può partecipare alle consultazioni p… - Lucapag83018036 : RT @ZagoValter: Mi sfugge sempre il motivo perché un condannato in via definitiva per evasione fiscale può partecipare alle consultazioni p… -