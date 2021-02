A cosa servono i codici sconto e come funzionano (Di giovedì 4 febbraio 2021) I codici sconto sono soluzioni che garantiscono dei particolari benefit che si applicano sulla spesa che si sostiene quando si fa shopping online Più nel dettaglio, i codici sono stringhe di caratteri che possono essere paragonate a una specie di password digitale: per usufruirne è sufficiente riportare il codice in questione nel campo testuale apposito presente sulla pagina dello shop online in cui si stanno effettuando gli acquisti. Nella maggior parte dei casi, il codice sconto va inserito nella pagina della cassa o in fondo al carrello. Il benefit più comune è rappresentato da uno sconto sulla cifra da pagare, che può essere a importo fisso (per esempio: uno sconto di 5 euro) o a percentuale (per esempio: uno sconto del 10%) rispetto al totale del carrello. In ... Leggi su zon (Di giovedì 4 febbraio 2021) Isono soluzioni che garantiscono dei particolari benefit che si applicano sulla spesa che si sostiene quando si fa shopping online Più nel dettaglio, isono stringhe di caratteri che possono essere paragonate a una specie di password digitale: per usufruirne è sufficiente riportare il codice in questione nel campo testuale apposito presente sulla pagina dello shop online in cui si stanno effettuando gli acquisti. Nella maggior parte dei casi, il codiceva inserito nella pagina della cassa o in fondo al carrello. Il benefit più comune è rappresentato da unosulla cifra da pagare, che può essere a importo fisso (per esempio: unodi 5 euro) o a percentuale (per esempio: unodel 10%) rispetto al totale del carrello. In ...

