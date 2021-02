Wikipedia si dà nuove regole per diventare più inclusiva (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Wikipedia ha introdotto il suo nuovo codice di condotta universale (Ucoc) che definisce uno standard di comportamenti ritenuti accettabili e altri vietati sull’enciclopedia più importante del web. L’obiettivo è garantire la presenza di una community di collaboratori il più “diversificata, inclusiva e accessibile” possibile. Il 22 maggio 2020 il consiglio d’amministrazione della Wikimedia Foundation, la fondazione che gestisce l’enciclopedia, ha votato per la creazione di nuove regole comportamentali da applicare entro la fine dell’anno. Sebbene le tempistiche siano state leggermente più lunghe del previsto, il codice di condotta universale è ora pronto. Come molti progetti di Wikipedia, che ha appena compiuto 20 anni, anche l’Ucoc è stato un progetto di crowdsourcing e ha coinvolto oltre 1.500 ... Leggi su wired (Di mercoledì 3 febbraio 2021)ha introdotto il suo nuovo codice di condotta universale (Ucoc) che definisce uno standard di comportamenti ritenuti accettabili e altri vietati sull’enciclopedia più importante del web. L’obiettivo è garantire la presenza di una community di collaboratori il più “diversificata,e accessibile” possibile. Il 22 maggio 2020 il consiglio d’amministrazione della Wikimedia Foundation, la fondazione che gestisce l’enciclopedia, ha votato per la creazione dicomportamentali da applicare entro la fine dell’anno. Sebbene le tempistiche siano state leggermente più lunghe del previsto, il codice di condotta universale è ora pronto. Come molti progetti di, che ha appena compiuto 20 anni, anche l’Ucoc è stato un progetto di crowdsourcing e ha coinvolto oltre 1.500 ...

