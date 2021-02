Vive all'estero ma prende per più di un anno il reddito di cittadinanza: denunciato (Di mercoledì 3 febbraio 2021) PESARO - Aveva ricevuto il reddito di cittadinanza per un totale di 11.345 euro, ma aveva dichiarato in modo non veritiero di risiedere in Italia da almeno due anni in modo continuativo. Un uomo è ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 3 febbraio 2021) PESARO - Aveva ricevuto ildiper un totale di 11.345 euro, ma aveva dichiarato in modo non veritiero di risiedere in Italia da almeno due anni in modo continuativo. Un uomo è ...

fattoquotidiano : L'Italia vieta le armi all'Arabia, ma per Renzi è un Paese civile. Sul Fatto di domani come si vive nel regno di bi… - likeirisheyes : @doramengoni Anche io ho perso mio padre .. quando ero una ragazzina .. all’inizio si è strano perché ti domandi pe… - kimxben : @Benji_Mascolo rispondi anche a chi come me non ha potuto comprare l’album perché vive all’estero ? ?? - Carla43529710 : @ilgiornale Ma se vive all'estero?? - Vale97B : RT @manuestrella6: #gfvip ognuno vive il dolore a modo proprio ma in questa circostanza io sarei uscita anche per non influenzare il percor… -