Valve ha violato un brevetto per lo Steam Controller e ora dovrà pagare $4 milioni di danni a Ironburg Inventions

(Di mercoledì 3 febbraio 2021)è stata condannata a$ 4diper la violazione dei brevetti per lo, la holding di brevetti per il marchio diSCUF Gaming, ha affermato di aver avvertitodella violazione nel 2014.ha ottenuto unnel 2014 per uncon "due controlli aggiuntivi situati sul retro per essere azionati dal dito medio di un utente". Loaveva i pulsanti sul retro esattamente in questa posizione. SCUF Gaming sono i produttori dipersonalizzati, molti dei quali presentano pulsanti rimappabili sul retro come da ...

Stando ai legali di Ironburg Inventions, una branca di SCUF, Valve avrebbe violato un loro brevetto con lo Steam Controller: parte la causa negli USA ...Valve è stata accusata di violazione di brevetto per lo Steam Controller. Valve è stata recentemente accusata di aver violato un brevetto per il suo Steam Controller, ed ora è sotto processo… in digit ...