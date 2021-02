Tra nuvole e pioggia fino a venerdì

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Aspettando Mario Draghi e il suo governo nuovo, alziamo gli occhi al cielo per scoprire che tempo farà a Bergamo: con il bollettino del Centro Meteo Lombardo curato da Stefano Nava. ANALISI GENERALEcorrenti mediamente occidentali in quota a tratti umide e via via più miti interesseranno la Lombardia: nuvolosità estesa e deboli precipitazioni da oggi, mercoledì. Temperature relativamente miti per il periodo. Mercoledì 3 febbraio 2021 Tempo Previsto: cielo molto nuvoloso o coperto su tutta la regione e per tutto il giorno. Al mattino pioviggini o piogge deboli intermittenti più probabili sui settori occidentali (Milanese, Pavese, Comasco, Varesotto, Monzese, Comasco, Lecchese e bassa Valtellina) per tutto il giorno con nevicate deboli al di sopra dei 1300-1500 metri, altrove in prevalenza asciutto per tutto il giorno. Temperature: minime ...