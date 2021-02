Tempesta d’amore, puntata 4 febbraio: Michael incontra casualmente Rosalie (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Anticipazioni Tempesta d’amore puntata di giovedì 4 febbraio 2021: Dirk prenderà in giro Linda confessandogli di aver riacquisito la mobilità delle gambe. La donna resterà sorpresa e davanti a questa notizia non riuscirà a contendere l’emozione. Peccato però che ben presto verrà a galla la verità. Cosa avrà nascosto l’uomo a Linda? Scopriamolo insieme. Trama puntata del 5 febbraio Tempesta d’amore: Linda scopre tutta la verità sullo stato di salute di Dirk Le anticipazioni riguardanti la puntata di Tempesta d’amore che andrà in onda nella giornata di giovedì 4 febbraio raccontano che Dirk furbescamente richiamerà all’attenzione la giovane Linda alla quale farà credere che grazie alle ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Anticipazionidi giovedì 42021: Dirk prenderà in giro Linda confessandogli di aver riacquisito la mobilità delle gambe. La donna resterà sorpresa e davanti a questa notizia non riuscirà a contendere l’emozione. Peccato però che ben presto verrà a galla la verità. Cosa avrà nascosto l’uomo a Linda? Scopriamolo insieme. Tramadel 5: Linda scopre tutta la verità sullo stato di salute di Dirk Le anticipazioni riguardanti ladiche andrà in onda nella giornata di giovedì 4raccontano che Dirk furbescamente richiamerà all’attenzione la giovane Linda alla quale farà credere che grazie alle ...

