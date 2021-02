SuperMario Draghi | arriverà davvero l’uomo che ha salvato l’euro?

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Non c’è giornale internazionale, europeo in particolare, che questa mattina non abbia il nome di Mario Draghi in prima pagina. Senza bisogno di spiegare chi sia. È noto al mondo politico ed economico, è l’uomo che ha salvato l’euro. Difficile pensare a un nome più autorevole e spendibile del suo in campo internazionale per il presidente Mattarella. E i mercati lo hanno subito gradito con un immediato abbassamento dello spread, la differenza fra il valore dei titoli di stato italiani e quelli tedeschi di riferimento.