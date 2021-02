Startup: al via 'Smart contact tourism', la call Mibact-Invitalia per tornare a viaggiare (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Roma, 3 feb. (Labitalia) - Trovare soluzioni innovative touchless, capaci di garantire sicurezza, ma allo stesso tempo di far sentire la presenza e il calore delle persone, far godere la vicinanza dei luoghi. È l'obiettivo della nuova sfida di FactorYmpresa Turismo, il programma promosso dal Mibact e gestito da Invitalia che offre servizi di accompagnamento e contributi economici alle imprese e agli aspiranti imprenditori della filiera turistica. L'obiettivo è far crescere qualitativamente l'offerta turistica e rendere l'Italia più competitiva sui mercati internazionali. C'è tempo fino ?alle ore 12 dell'8 marzo 2021 per rispondere alla call e presentare sul portale di Invitalia il proprio progetto di business sui temi del turismo contactless, touchless e next normal. Le idee e i progetti possono ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Roma, 3 feb. (Labitalia) - Trovare soluzioni innovative touchless, capaci di garantire sicurezza, ma allo stesso tempo di far sentire la presenza e il calore delle persone, far godere la vicinanza dei luoghi. È l'obiettivo della nuova sfida di FactorYmpresa Turismo, il programma promosso dale gestito dache offre servizi di accompagnamento e contributi economici alle imprese e agli aspiranti imprenditori della filiera turistica. L'obiettivo è far crescere qualitativamente l'offerta turistica e rendere l'Italia più competitiva sui mercati internazionali. C'è tempo fino ?alle ore 12 dell'8 marzo 2021 per rispondere allae presentare sul portale diil proprio progetto di business sui temi del turismoless, touchless e next normal. Le idee e i progetti possono ...

