Prysmian | CdA approva lista candidati per mandato 2021-23 | Battista CEO

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) (Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione dihato ladialla carica di Amministratori da sottoporre alla votazione dell’Assemblea che verra` convocata per l’zione del Bilancio della Societa` per l’esercizio chiuso al 31 Dicembre 2020. Con tale Assemblea scadra` – si legge in una nota – iltriennale dell’attuale Consiglio e, in linea con l’art. 14 dello Statuto Sociale, saranno sottoposte all’esame degli azionisti le eventuali liste didepositate dagli aventi diritto per la nomina dei componenti il Consiglio per il prossimo. Inoltre, il Gruppo ha adottato una nuova struttura organizzativa in linea con le best practice internazionali, con l’obiettivo di rafforzare la focalizzazione ...