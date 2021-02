Maluma organizza un raduno con i fan | si presentano in più di 1000 e interviene la Polizia

Leggi su biccy

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) La scorsa settimanaha festeggiato il suo compleanno facendo un bel regalo ai fan. Il cantante colombiano ha pubblicato un nuovo visual album intitolato #7DJ (7 Days in Jamaica). Per l’occasione l’artista ieri hato una sorta di meet and greet in piena pandemia. In un post su Instagramha scritto: “Attenzione! Ragazzi che siete a Miami, ci vediamo alle 15:00 al 2534 di Miami Avenue. Non vedo l’ora di stare con voi e fare tantissime foto. Mettete la mascherina“. Am&g in Miami… when I tell you Florida is not real pic.twitter.com/PqjpdSDAua — Isa (@isaguedezo) February 2, 2021 All’evento si sono presentati in più di 1.000, che si sono accalcati per strada, con la speranza di entrare nella galleria d’arte dov’era statata la festa.è ...