Mafia, tre arresti a Bari per l'omicidio del nipote del boss Capriati: c'è anche il suo ex braccio destro

Blitz a Bari vecchia per l'agguato del 2018 a Japigia in cui perse la vita il 49enne Domenico Capriati, nipote di Antonio: fra i fermati c'è anche un ex fedelissimo di "Tonino"

Tre persone sono state arrestate dalla Polizia di Stato per l'omicidio del pregiudicato barese Domenico Capriati , 49 anni, nipote del capo clan Antonio , ucciso il 21 novembre 2018 a Bari. Le misure.

Noto, sequestrata una rivendita di generi alimentari al boss

L'uomo del clan Trigila negli anni scorsi è stato già destinatario di misure di prevenzione. Tre condanne per mafia alle spalle, aveva trovato in un suo ex dipendente il prestanome per avviare il nuov ...

Tre persone sono state arrestate dalla Polizia di Stato per l'omicidio del pregiudicato barese Domenico Capriati, 49 anni, nipote del capo clan Antonio, ucciso il 21 novembre 2018 a Bari. Le misure.