LIVE Italia-Francia 1-0 ATP Cup, Berrettini-Monfils 6-4, 5-2 in DIRETTA: doppio break di vantaggio per l’azzurro nel secondo set (Di mercoledì 3 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Esce il dritto di Monfils 30-40 Dritto lungolinea di Monfils 30-30 Ace Berrettini! 15-30 In rete il dritto di Berrettini 15-15 Esce la risposta di Monfils 0-15 Rovescio lungolinea micidiale di Monfils 5-2 In rete il dritto di Monfils dopo 26 scambi. Berrettini di riprende il break 30-40 In rete il rovescio di Berrettini 15-40 doppio fallo Monfils 15-30 Pallonetto perfetto di Berrettini 15-15 Esce il rovescio di Monfils 15-0 In rete la risposta di Berrettini 4-2 Game da dimenticare per Berrettini che sbaglia anche l’ultimo rovescio e cede ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-40 Esce il dritto di30-40 Dritto lungolinea di30-30 Ace! 15-30 In rete il dritto di15-15 Esce la risposta di0-15 Rovescio lungolinea micidiale di5-2 In rete il dritto didopo 26 scambi.di riprende il30-40 In rete il rovescio di15-40fallo15-30 Pallonetto perfetto di15-15 Esce il rovescio di15-0 In rete la risposta di4-2 Game da dimenticare perche sbaglia anche l’ultimo rovescio e cede ...

fanpage : Dal M5s c'è stata una inattesa apertura, ma da Italia Viva è arrivato un secco No. - juventusfc : KICK-OFF |??| Via, si parte! Tutti insieme verso l’obiettivo, #FINOALLAFINE! ?? ???? LIVE MATCH ?… - Inter : ?? | FOTOGALLERY Una grande rimonta, impreziosita dal gioiello di #Eriksen ?? Guarda tutte le immagini più belle de… - zazoomblog : LIVE Italia-Francia ATP Cup Fognini-Paire 6-1 3-4 in DIRETTA: francese avanti di un break nel secondo set -… - zazoomblog : LIVE Italia-Francia 1-0 ATP Cup Berrettini-Monfils 3-4 in DIRETTA: controbreak per l’azzurro! - #Italia-Francia… -