L' immunologa Viola | AstraZeneca non arresta la diffusione del virus

(Di giovedì 4 febbraio 2021) L'Antonellaè convinta: il vaccinonon frena il Covid, va considerato anche il rischio clinico, non solo l'età. Vaccino, non è strategico e non blocca il contagio su Notizie.it.

fattoquotidiano : “Rinuncerei del tutto al vaccino di #AstraZeneca”. Le parole della celebre immunologa Antonella Viola sono pietre [… - tonydes66 : RT @fattoquotidiano: “Rinuncerei del tutto al vaccino di #AstraZeneca”. Le parole della celebre immunologa Antonella Viola sono pietre [L'i… - Andrea13411675 : RT @fattoquotidiano: “Rinuncerei del tutto al vaccino di #AstraZeneca”. Le parole della celebre immunologa Antonella Viola sono pietre [L'i… - Bubu_Inter : RT @fattoquotidiano: “Rinuncerei del tutto al vaccino di #AstraZeneca”. Le parole della celebre immunologa Antonella Viola sono pietre [L'i… - mauro4959 : RT @fattoquotidiano: “Rinuncerei del tutto al vaccino di #AstraZeneca”. Le parole della celebre immunologa Antonella Viola sono pietre [L'i… -

Ultime Notizie dalla rete : immunologa Viola

Ed è dello stesso parere, e anzi se possibile ancora più severa, l'Antonellain una intervista al Fatto: 'Hanno avuto una comunicazione non corretta con annunci non supportati dai ...Plaudono alla scelta l'Antonellae il presidente dell'Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri. Concorde con Aifa anche Massimo Galli. Dubbi sul vaccino prodotto da ...L'immunologa Antonella Viola: "Sia il medico curante a decidere il vaccino. Se il vaccino bloccasse il contagio, la scelta di vaccinare con questo giovani sani sarebbe giustissima. Ma questi dati non ...Dall’inizio della pandemia i contagiati sono 2.583.790 (LaPresse) – Sono 13.189 i nuovi casi di coronavirus accertati nelle ultime 24 ore in Italia. Milano, 3 feb. Lo comunica il ministero della Salut ...