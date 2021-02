La cura Draghi sulla politica estera. Letture a confronto tra Bruxelles e Washington (Di mercoledì 3 febbraio 2021) In un momento di grave incertezza (interna e internazionale), la storia e l’esperienza di Mario Draghi appaiono un prezioso biglietto da visita per l’Italia nel mondo. Bilanciano l’immagine di un Paese alle prese con l’ennesima crisi politica e rassicurano Bruxelles e Washington per le due grandi partite aperte: la gestione del Next Generation EU e la competizione a tutto tondo con la Cina. Resta il nodo del Mediterraneo (Libia in primis), con diversi dossier su cui l’Italia ha perso terreno e per cui, però, si aprono allettanti opportunità grazie alla nuova amministrazione americana targata Joe Biden. È questa la lettura internazionale della scelta del presidente Sergio Mattarella secondo gli esperti sentiti da Formiche.net: Andrea Manciulli (Europa Atlantica), Andrea Margelletti (CeSI), Roberto ... Leggi su formiche (Di mercoledì 3 febbraio 2021) In un momento di grave incertezza (interna e internazionale), la storia e l’esperienza di Marioappaiono un prezioso biglietto da visita per l’Italia nel mondo. Bilanciano l’immagine di un Paese alle prese con l’ennesima crisie rassinoper le due grandi partite aperte: la gestione del Next Generation EU e la competizione a tutto tondo con la Cina. Resta il nodo del Mediterraneo (Libia in primis), con diversi dossier su cui l’Italia ha perso terreno e per cui, però, si aprono allettanti opportunità grazie alla nuova amministrazione americana targata Joe Biden. È questa la lettura internazionale della scelta del presidente Sergio Mattarella secondo gli esperti sentiti da Formiche.net: Andrea Manciulli (Europa Atlantica), Andrea Margelletti (CeSI), Roberto ...

