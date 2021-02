Governo | Zingaretti | ' Draghi può portare Paese fuori da incertezza crisi'

riotta : Nella partita a poker del governo tra Renzi, Conte, Grillo e Zingaretti cominciano le ultime mani, quando chi ha pa… - Agenzia_Ansa : #Zingaretti: 'Con Draghi fase nuova, ora incontro con M5s-Leu'. #ANSA #Draghi @nzingaretti - Corriere : Pd, Zingaretti chiede un incontro a M5S e Leu: «Si apre fase nuova, dare forza all’alleanza» - carlakak : RT @Surfiniae: @Mov5Stelle ASSOLUTAMENTE NO AL GOVERNO TECNICO : Tutti cin voi se contro il Governo Draghi !!!! Governo Draghi, il Pd t… - Janphranko : l'appello di Zingaretti ha un senso perchè lo scopo vero di Renzi è far saltare l'alleanza M5S, Pd e LeU attaccand… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Zingaretti

...Nicolaha preso in mano il Pd - prosegue - il partito era isolato, al 15% nei sondaggi, circondato da una marea populista di destra e anche di sinistra, inerme di fronte a un...... invece nei giorni scorsi si era più volte espresso a favore di un "dei migliori", ... Anche per questo il segretario Nicolaha annunciato un confronto con Leu e M5S per provare a ...Zingaretti: "Con Draghi fase nuova ... Lo ha affermato Mario Draghi, parlando al Quirinale dopo aver accettato con riseva l'incarico di formare il nuovo Governo Ore 13.33. Draghi: "Risorse Ue ...Roma, 3 feb. (Adnkronos) – “Draghi è una personalità di grande prestigio, una forza e una risorsa apprezzata nel mondo e credo che puo’ portare l’Italia fuori dall’incertezza determinata dalla crisi d ...