'Gf Vip 5', Rosalinda Cannavò scrive un bigliettino ad Andrea Zenga, Tommaso Zorzi lo trova con la complicità di Dayane Mello e succede di tutto! (Video) (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Tommaso Zorzi e Dayane Mello creano dinamiche all'interno della Casa del Grande Fratello Vip 5 anche dal bagno (e no, non è una battuta). Tommaso ha infatti trovato nel cestino del bagno la brutta copia di un bigliettino che nelle ultime ore Rosalinda Cannavò ha scritto a Andrea Zenga. L'influencer ha chiamato subito a raccolta Stefania Orlando, che davanti agli altri ha iniziato a leggere l'incipit del messaggio: "Saprai chi è a scriverti solo dicendoti che sono una persona così timida da doverti scrivere una letterina per dirti queste cose, sappi che sei stato molto forte nell'affrontare…" mentre Tommaso subito riprendendo la parola ha aggiunto: "Si ...

