“Energia Inclusiva” | contributi fino a 50mila euro per progetti sostenibili contro la povertà

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Al via oggi il bando ‘’ promosso da Fondazione Snam e dalla Fondazione Compagnia di San Paolo a sostegno di organizzazioni che propongano idee innovative per contrastare laenergetica. Il bando intende identificare, selezionare, sostenere e accompagnare soluzioni applicabili e valide sul territorio nazionale.Il bando, che rimarrà apertoal 18 marzo, si svilupperà in due parti. In una prima fase saranno selezionatea 15 proposte che, per un periodo di tre mesi, potranno beneficiare di un percorso di consulenza e accompagnamento personalizzato e specializzato, a opera dell’Incubatore del Politecnico di Torino I3P, attraverso cui potranno scalare e aumentare la portata e l’impatto dei propri. Al termine di questo percorso i promotori ...