Edgar Wright | Sono tornato a parlare con Kevin Feige dopo il licenziamento da Ant-Man

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 3 febbraio 2021)ha raccontato la sua reunion consei anniaver lasciato Marvel e la regia di Ant-Man. La rottura trae Marvel non è stata delle più serene. Il regista inglese, inizialmente ingaggiato per Ant-Man, è stato poi sostituito Peyton Reed, ma adesso,svariati anni,con. L'occasione è stato il numero speciale della rivista Empire dedicato alla celebrazione del cinema.ha curato la celebrazione del cinema nell'ultimo numero della rivista Empire come guest editor di "The Greatest Cinema Moments Ever". Il regista di Baby Driver ha contattato 40 nomi ...