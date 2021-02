DRAGHI: L’AVVENTO ANNUNCIATO DA TEMPO CHE DISTRUGGERA’ FINALMENTE IL M5S (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Lo sapevamo da piu’ di un anno, una scelta imposta che di certo non arriva all’improvviso.Un esecutore o “liquidatore” come lo chiamò anni fa il picconatore Cossiga.Si ma la domanda è, liquidatore di chi o di che cosa?Sicuramente del M5S che si spaccherà in due tra favorevoli e contrari alla sua nomina, evidenziando ancora una volta se possibile il grande inganno del movimento grillino che tanto ha tradito un Paese intero. E questo è un buon auspicio !Dell’Economia italiana e quindi di quella europea? Sicuramente, vista la sua appartenenza all’elite finanziaria mondialista e globalista in stile Goldman Sachs e la sua priorità nel definire e mantenere in piedi il debito pubblico italiano nei confronti della BCE.La scusa sarà sempre le stessa, definire quali siano i debiti buoni e quelli cattivi, che porterà alla distruzione “controllata” del patrimonio italiano, ma allo stesso ... Leggi su databaseitalia (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Lo sapevamo da piu’ di un anno, una scelta imposta che di certo non arriva all’improvviso.Un esecutore o “liquidatore” come lo chiamò anni fa il picconatore Cossiga.Si ma la domanda è, liquidatore di chi o di che cosa?Sicuramente del M5S che si spaccherà in due tra favorevoli e contrari alla sua nomina, evidenziando ancora una volta se possibile il grande inganno del movimento grillino che tanto ha tradito un Paese intero. E questo è un buon auspicio !Dell’Economia italiana e quindi di quella europea? Sicuramente, vista la sua appartenenza all’elite finanziaria mondialista e globalista in stile Goldman Sachs e la sua priorità nel definire e mantenere in piedi il debito pubblico italiano nei confronti della BCE.La scusa sarà sempre le stessa, definire quali siano i debiti buoni e quelli cattivi, che porterà alla distruzione “controllata” del patrimonio italiano, ma allo stesso ...

Massimi8900 : RT @rodcostakiwi: Tutti esultanti per ' l'avvento ' di #Draghi, Ricordo un simile entusiasmo per #Monti . Diffidate gente diffidate... - maisenzanima : RT @fabcet: Non li leggo ma dicono che i Renziani festeggiano la caduta del governo e l’avvento di Draghi. Ma sono tutti associati a Confin… - zizionice : RT @rodcostakiwi: Tutti esultanti per ' l'avvento ' di #Draghi, Ricordo un simile entusiasmo per #Monti . Diffidate gente diffidate... - rodcostakiwi : Tutti esultanti per ' l'avvento ' di #Draghi, Ricordo un simile entusiasmo per #Monti . Diffidate gente diffidate... - vlasec_ciotto : RT @nadiacosso: @La7tv @Ariachetira @myrtamerlino Sono curiosa di vedere se si collegherà ancora quotidianamente con quelli che 'soffrono… -

