Draghi ha i numeri in Parlamento? Ecco chi voterà la fiducia al governo istituzionale (e chi ci sta pensando) (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Tocca a Mario Draghi: quali sono i numeri in Parlamento e chi potrebbe dargli la fiducia Dopo il fallimento di Roberto Fico in qualità di "esploratore", il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha deciso di convocare Mario Draghi per affidargli l'incarico di formare un nuovo esecutivo di "alto profilo" che non debba "identificarsi in alcuna forza politica": Ecco quali sono i numeri in Parlamento e quali partiti potrebbero votare la fiducia all'ex presidente della Bce. governo Draghi: sì di Italia Viva, probabile l'appoggio di Pd e Forza Italia Il governo Draghi dovrebbe partire da tre certezze o quasi: l'appoggio di Italia Viva, Pd e Forza Italia.

