Draghi al Quirinale | come cambiano i palinsesti Tv del 3 febbraio

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Ancora una Maratona Mentana Anche la programmazione di La7 sarà interamente dedicata alla ... per una maratona non stop in onda fino al Tg delle 20 che sarà lo stesso direttore della testata a condurre.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha convocato Marioalper conferirgli l'incarico finalizzato al varo di un governo di alto profilo. M5S "Noi abbiamo fatto dei grandi ...Ed è stato inutile un ultimo, disperato, tentativo di Fico che prima di salire alha ... 'Un prezzo eccessivo', per Renzi che giorni in realtà faceva il nome die ci puntava. Velenosa e ...Ecco le notizie più lette della giornata di ieri. Torrice – Sparò al nipote per motivi di confine, anziano condannato (clicca qui). Ferentino – Ancora episodi di danneggiamento e furto ...Dopo aver accusato Matteo Renzi di aver 'mercanteggiato sulle poltrone', continuano a tacere i vertici M5S sull'indicazione che arriva dal Quirinale. Lo scrive in un post l'ex ministro M5s Danilo Toni ...