Crisi di Governo, De Magistris: "Vedere questo teatrino romano un po' mi fa vergognare"

Tempo di lettura: 2 minuti

Napoli – "Immagino che Draghi accetterà con riserva. La strada non è in discesa, è ancora tutto da vedere. Credo che alla fine si proverà a costruire un Governo ma non so come. Da sindaco e da cittadino mi auguro che sia un Governo politico, che sia votato da una maggioranza politica, che i parlamentari si assumano la responsabilità politica visto che sono stati eletti non solo per prendere 10mila euro al mese ma per traghettare il Paese fuori da questo momento". Sono queste le parole a margine del Consiglio comunale tenutosi questa mattina, dal sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, in merito alla Crisi di Governo. "In questo momento storico – spiega il sindaco partenopeo – con una pandemia sanitaria ancora virulenta e una ...

