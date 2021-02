Covid, scende ancora la curva. Rapporto casi-test: 7,9%. Ieri era 8,2%. Deceduti in 17 (6 nelle ultime 48 ore) (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Positivi del giorno 1.539 (di cui 184 casi identificati da test antigenici rapidi) su un totale di 19.429 (di cui 4.442 antigenici). Asintomatici 1.274, sintomatici 81. Sintomatici e asintomatici si riferiscono ai soli positivi al tampone molecolare. Lo comunica l’Unità di Crisi della Regione Campania attraverso il consueto bollettino del giorno. Il totale positivi sale a 225.637 (di cui 1.627 antigenici). Totale tamponi effettuati 2.471.140 (di cui 31.888 antigenici). ??Deceduti in 17 (6 nelle ultime 48 ore e 11 Deceduti in precedenza ma registrati? Ieri?). Totale Deceduti in Campania: 3.820. Guariti in 1.264, totale guariti 159.700. Reso noto anche il ?Report dei posti letto su base regionale: in terapia intensiva disponibili 656 unità, di cui 100 ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Positivi del giorno 1.539 (di cui 184identificati daantigenici rapidi) su un totale di 19.429 (di cui 4.442 antigenici). Asintomatici 1.274, sintomatici 81. Sintomatici e asintomatici si riferiscono ai soli positivi al tampone molecolare. Lo comunica l’Unità di Crisi della Regione Campania attraverso il consueto bollettino del giorno. Il totale positivi sale a 225.637 (di cui 1.627 antigenici). Totale tamponi effettuati 2.471.140 (di cui 31.888 antigenici). ??in 17 (648 ore e 11in precedenza ma registrati??). Totalein Campania: 3.820. Guariti in 1.264, totale guariti 159.700. Reso noto anche il ?Report dei posti letto su base regionale: in terapia intensiva disponibili 656 unità, di cui 100 ...

