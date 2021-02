Covid Germania, 9.705 casi e 975 morti in 24 ore (Di mercoledì 3 febbraio 2021) (Adnkronos) - Le autorità di Berlino hanno annunciato oggi il decesso di poco meno di mille persone per Covid-19 nel corso delle ultime 24 ore. I casi di contagio registrati sono stati 9.705 e i morti 975, per un totale dall'inizio della pandemia di 2.237.790 di contagi e 58.956 morti da Covid-19. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 febbraio 2021) (Adnkronos) - Le autorità di Berlino hanno annunciato oggi il decesso di poco meno di mille persone per-19 nel corso delle ultime 24 ore. Idi contagio registrati sono stati 9.705 e i975, per un totale dall'inizio della pandemia di 2.237.790 di contagi e 58.956da-19.

Germania: chiusi per il Covid, i musei chiedono di riaprire

Berlino, 03 feb 08:22 - Chiusi da mesi a causa del blocco in atto in Germania per il contenimento della pandemia di coronavirus, i musei tedeschi tornano a chiedere...

Italia seconda in Europa dietro l’Olanda per fiducia nel business.

Milano – Un paese che guarda avanti nonostante la pandemia, nel quale l’indice generale di fiducia continua a crescere (+3 punti rispetto al 2020, Italia terza tra i paesi europei analizzati) e che pr ...

