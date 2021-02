(Di mercoledì 3 febbraio 2021) “Prima dello Spezia la conferma social di Gattuso, prima dell’Atalanta quella di Giuntoli: Aurelio Denonma“. E’ il commento del Corriere dello Sport al tweet di ieri del presidente del Napoli. Un tweet che arriva a distanza di una settimana da quello con cui il patron confermava la fiducia a Gattuso. “Insomma, i contorni della storia sono questi e continuano a essere scritti su un foglio di colore bianco-social, ma nel frattempo è sul verde del prato, del campo del Maradona nella fattispecie, che il Napoli dovrà continuare a rinforzare la panchina di Rino con i risultati e con le prestazioni. La squadra, del resto, vive in una sorta di bolla azzurra; e non c’entrano le Asl, i tamponi o cose del genere: piuttosto, il gruppo ha deciso di isolarsi e di partecipare alla vicenda lavorando e lottando con Gattuso. ...

'Al 70esimo minuto di Napoli - Parma, Aurelio Desi è fermato a guardare le immagini che gli arrivavano dal campo' A De, scrive il Corriere dello Sport, non è piaciuta nemmeno la prestazione del Napoli contro il Parma. 'Al settantesimo minuto di Napoli - Parma, Aurelio Desi è fermato a guardare ...Aurelio Deispeziona questo calcio che ormai gli appartiene da sedici anni e pensando seriamente ad una rivoluzione che potrebbe coinvolgere anche Cristiano Giuntoli, ha già avocato a sé ...CorSport: De Laurentiis non parla ma scrive. I contorni della storia continuano a essere scritti su un foglio di colore bianco-social ...La prima idea, istintivamente scattata dopo il 3-1 di Verona, è rimasta lì, congelata, perché un dirigente ha il dovere di tutelare gli interessi del club e dunque lanciare il proprio sguardo in un or ...