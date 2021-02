Che Dio Ci Aiuti 6 cosa succede nelle puntate di giovedì 4 febbraio? (Di giovedì 4 febbraio 2021) Che Dio Ci Aiuti giovedì 4 febbraio su Rai 1 sesto appuntamento con due nuove puntate Sesto appuntamento con Che Dio Ci Aiuti giovedì 4 febbraio su Rai 1 con le puntate disponibili in streaming su RaiPlay dove si possono recuperare anche le precedenti stagioni della fiction Rai. L’amato gruppo di suore e non guidato da Elena Sofia Ricci e Valeria Fabrizi si sposta ad Assisi con tante sorprese e situazioni tra il comico e il drammatico. La fiction è prodotta da Lux Vide e diretta da Stefano Vicario. Le puntate del 4 febbraio 6×11 Il mio angelo: Azzurra si troverà alle prese con un’importante decisione: valutare quale famiglia sia la più adatta per adottare la piccola Penny. Ma la bambina sembra avere le idee chiare. ... Leggi su dituttounpop (Di giovedì 4 febbraio 2021) Che Dio Cisu Rai 1 sesto appuntamento con due nuoveSesto appuntamento con Che Dio Cisu Rai 1 con ledisponibili in streaming su RaiPlay dove si possono recuperare anche le precedenti stagioni della fiction Rai. L’amato gruppo di suore e non guidato da Elena Sofia Ricci e Valeria Fabrizi si sposta ad Assisi con tante sorprese e situazioni tra il comico e il drammatico. La fiction è prodotta da Lux Vide e diretta da Stefano Vicario. Ledel 46×11 Il mio angelo: Azzurra si troverà alle prese con un’importante decisione: valutare quale famiglia sia la più adatta per adottare la piccola Penny. Ma la bambina sembra avere le idee chiare. ...

borghi_claudio : Dio mio che imbarazzo. #Crimi #Quirinale - vaticannews_it : #28gennaio #PapaFrancesco: Dio “rimane in attesa che si manifesti la sua presenza nell’incontro con i fratelli che… - rubio_chef : Grazie #FabianaSalsi @VanityFairIt ??????? - CiampaStan : Tratto da 'Che testa mio dio,ma perché avete questa testa' best seller della celebre scrittrice Elenoire Ferruzzi - 2gobbo : @grigio2 A me quelli che vivono la religione in quel modo fanno paura. Ma la vivrebbero così anche se si sapesse il… -