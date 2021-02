Calciomercato Crotone: i colpi di gennaio basteranno per salvarsi a maggio? (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il Calciomercato del Crotone si è chiuso lunedì, con il gong generale, con tre acquisti ed una cessione. I Pitagorici allenati da Giovanni Stroppa si trovano, attualmente, a tre punti dalla zona salvezza e necessitavano di diversi rinforzi adeguati per l’assalto al Torino o, più semplicemente, all’ultima posizione utile per rimanere in Serie A anche il prossimo anno. Saranno sufficienti gli uomini a disposizione del mister o andava fatta qualcosa di più? Calciomercato Crotone: diversi rinforzi per Stroppa Il direttore sportivo Beppe Ursino in questa sessione ha trattato diversi nomi per cercare di mettere a disposizione del suo allenatore una squadra sufficientemente pronta per centrare il difficile obiettivo della salvezza in massima serie. Il tutto si è concluso col prestito dall’Hellas Verona di Samuel Di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Ildelsi è chiuso lunedì, con il gong generale, con tre acquisti ed una cessione. I Pitagorici allenati da Giovanni Stroppa si trovano, attualmente, a tre punti dalla zona salvezza e necessitavano di diversi rinforzi adeguati per l’assalto al Torino o, più semplicemente, all’ultima posizione utile per rimanere in Serie A anche il prossimo anno. Saranno sufficienti gli uomini a disposizione del mister o andava fatta qualcosa di più?: diversi rinforzi per Stroppa Il direttore sportivo Beppe Ursino in questa sessione ha trattato diversi nomi per cercare di mettere a disposizione del suo allenatore una squadra sufficientemente pronta per centrare il difficile obiettivo della salvezza in massima serie. Il tutto si è concluso col prestito dall’Hellas Verona di Samuel Di ...

