Atletica | Alessia Pavese entra a far parte dell’Aeronautica Militare

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) La carriera dipotrebbe “prender il volo” fra le fila dei gruppi sportivi militari. La 22enne di Villa di Serio ha infatti varcato per la prima volta i cancelli dell’Aeroporto di Vigna di Vallendo a farufficialmente. Specialista delle distanze brevi, l’allieva di Alberto Barbera ha lasciato l’Brescia 1950 dopo tre anni di permanenza venendo arruolata in compagnia dell’ex campionessa italiana Johanelis Herrera. Cambio di casacca anche per Giovanni Gualdi che, a distanza di nove anni, tornerà a vestire i colori del Gruppo Alpinistico Vertovese. Reduce da un biennio con il Cus Bergamo, il maratoneta seriano ha deciso di rimettersi in gioco a quarantuno anni, tornando alla società che gli aveva permesso di ...

Atletica Alessia

