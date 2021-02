Assemblea M5S: Draghi per noi come il lupo di Cappuccetto Rosso (Di giovedì 4 febbraio 2021) Mario Draghi divide il Movimento 5 stelle, ma non troppo. Nell'Assemblea on line tuttora in corso deputati e senatori si confrontano con la sfida che l'incarico all'ex presidente della Bce rappresenta per il partito di maggioranza relativa in Parlamento. Nella relazione Vito Crimi ricostruisce le mosse del M5S nella crisi e ribadisce il no al governo tecnico, ricorda le esperienze passate con il premier Mario Monti e la ministra Elsa Fornero, ma avverte che anche senza appoggiare Draghi (l'astensione, non nominata esplicitamente, resta una opzione possibile) "possiamo però essere determinanti nelle scelte, su qualunque cosa". A Crimi replicano molti interventi che appoggiano la linea del no. Del resto, dice a margine della riunione un deputato di lungo corso, "Draghi per noi è come il ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 4 febbraio 2021) Mariodivide il Movimento 5 stelle, ma non troppo. Nell'on line tuttora in corso deputati e senatori si confrontano con la sfida che l'incarico all'ex presidente della Bce rappresenta per il partito di maggioranza relativa in Parlamento. Nella relazione Vito Crimi ricostruisce le mosse del M5S nella crisi e ribadisce il no al governo tecnico, ricorda le esperienze passate con il premier Mario Monti e la ministra Elsa Fornero, ma avverte che anche senza appoggiare(l'astensione, non nominata esplicitamente, resta una opzione possibile) "possiamo però essere determinanti nelle scelte, su qualunque cosa". A Crimi replicano molti interventi che appoggiano la linea del no. Del resto, dice a margine della riunione un deputato di lungo corso, "per noi èil ...

