Alla fine ha vinto Renzi | che in fondo non aveva nulla da perdere A Conte è mancato il guizzo decisivo per mandare a casa il secondo Matteo

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) La crisi di governo si conclude con una personalissima vittoria disu Giuseppe. Finisce l’esperienza dell’avvocato del popolo. Forse non è ancora chiaro cosa abbia effettivamente fattonegli ultimi due anni (poco meno in realtà). Dopo la crisi del primo governoha messo insieme Pd e Movimento 5 Stelle per evitare che si andasse alle urne. E le elezioni avrebbero rappresentato una sorta di marcia trionfale per il Centrodestra capitanato dLega diSalvini. Ha costruito un governo impensabile e poi, con ungioco di prestigio, ha preso in mano le chiavi di questo governo formato da Pd e Movimento 5 Stelle, principalmente.entra da semplice senatore dem, ...

gianluigibuffon : 1100 volte come la prima volta. Adesso. Ancora una volta. Fino alla fine! ???? #InterJuve - Tommasolabate : Alla fine, s’avanza uno scenario con tutti dentro e il Cinquestelle (spaccato) all’opposizione. Renzi ha chiuso un’… - ladyonorato : Chissà com’è che i “complottisti”alla fine ci azzeccano... - nicocirasola : @IarosOscar @LaGazzettaWeb A sud del sud c'è sud all'infinito sud solo alla fine dei sud c'è l'ultimo sud... - Aleohoh69 : RT @jamfive_: Ed alla fine è uscito prima Casalino del suo libro. -

Ultime Notizie dalla rete : Alla fine

Se sietericerca di una console, eBay propone invece in forte sconto Nintendo Switch Lite in ...90' (350,00') Cassa bluetooth Grundigarts MR200 - 59,99' (199,99') Scopa elettrica ...... per i quali sono attese novità entromese, il Milan si concentrerà subito sui giocatori in ... che ha segnato 23 gol in 163 partite in rossonero, ha sempre messo il Milan in cimalista , ...Gli dei ci hanno sfidato a superare una serie di prove, basate su ragionamento e abilità, da affrontare in una mappa tutta nuova: l'Olimpo.CIVIDALE. Non ce l'ha fatta Rolant Deffenu, il 44enne cividalese che nella serata di martedì è rimasto vittima di un incidente dalla dinamica quasi incredibile, verificatosi alla fine del ponte nuovo, ...