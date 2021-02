Villas Boas, duro comunicato del Marsiglia: “Ci hai danneggiato, commenti inaccetabili” (Di martedì 2 febbraio 2021) Volano gli stracci a Masiglia, dopo le dimissioni di Villas Boas arriva un duro comunicato da parte del club francese. L'allenatore portoghese è stato accusato per il comportamento mostrato.LA NOTA DEL Marsigliacaption id="attachment 1073433" align="alignnone" width="3048" Villas Boas, getty images/caption"L’Olympique de Marseille ha annunciato l’espulsione di André Villas-Boas in via precauzionale. Questa decisione protettiva è diventata inevitabile data la recente ripetizione di azioni e atteggiamenti che danneggiano gravemente l’istituzione olimpica di Marsiglia e i suoi dipendenti che la difendono quotidianamente. Sono inaccettabili i commenti fatti oggi in conferenza stampa in particolare su Pablo ... Leggi su itasportpress (Di martedì 2 febbraio 2021) Volano gli stracci a Masiglia, dopo le dimissioni diarriva unda parte del club francese. L'allenatore portoghese è stato accusato per il comportamento mostrato.LA NOTA DELcaption id="attachment 1073433" align="alignnone" width="3048", getty images/caption"L’Olympique de Marseille ha annunciato l’espulsione di Andréin via precauzionale. Questa decisione protettiva è diventata inevitabile data la recente ripetizione di azioni e atteggiamenti che danneggiano gravemente l’istituzione olimpica die i suoi dipendenti che la difendono quotidianamente. Sono inaccettabili ifatti oggi in conferenza stampa in particolare su Pablo ...

TuttoMercatoWeb : Clamoroso Villas-Boas: 'Mi dimetto, non sono più il tecnico dell'OM. Non volevo Ntcham!' - sportli26181512 : Marsiglia, un trio per sostituire Villas-Boas: Addio a Villas-Boas, il Marsiglia si affida...… - p__antonio : Secondo me comunque dietro le dimissioni di Villas-Boas c’è altro, non ci si può aspettare che una dirigenza progra… - teletext_ch_it : Calcio: Villas-Boas non allena più 1'OM - ItaSportPress : Villas Boas, duro comunicato del Marsiglia: 'Ci hai danneggiato, commenti inaccetabili' - -