Uomini e Donne, Gemma svela tutto: "L'amante di Maurizio è di Bagnolo" (Di martedì 2 febbraio 2021) Puntata importante quella andata in onda oggi, martedì 2 febbraio, di Uomini e Donne il popolare dating show condotto da Maria De Filippi, al centro della scena ancora una volta Gemma Galgani che ha portato alla luce una importante segnalazione relativa a Maurizio Guerci. I dettagli. La puntata del 2 febbraio di "Uomini e Donne", il popolare dating show, che va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 sotto la sapiente guida di Maria De Filippi, è stata particolarmente importante per dipanare quando accaduto negli ultimi mesi. Al centro della scena la Dama Gemma Galgani che, dopo aver chiuso il rapporto con Maurizio Guerci, e aver aperto a nuovi possibili incontri, incredibilmente altri due Maurizio, ...

