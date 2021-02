Una ETCR muove i primi passi a Daytona

(Di martedì 2 febbraio 2021) Nel bel mezzo della 24 ore di, la gara che apre la stagione dell’automobilismo USA, la serieha compiuto un passo importante della sua giovane storia. Nella giornata di venerdì, il giorno prima della partenza della gara di durata, una vettura turismo elettrica ha percorso igiri del tracciato della Florida, quasi a voler anticipare il futuro. 24 ore di2021: Acura e Taylor in trionfo Augusto Farfus ha inanellato alcune tornate del tracciato ricavato dall’ovale NASCAR a bordo di una Hyundai Veloster N, suscitando l’interesse dell’intero ambiente. Hyundai è uno dei marchi coinvolti nella nuova serie, assieme a Romeo Ferraris (con l’Alfa Giulia) e l’anglo-cinese MG. Il campionato europeo scatterà il prossimo giugno a Vallelunga, per un totale ...

La prima edizione del Pure ETCR ha finalmente una data di partenza. Il Mondiale riservato alle auto turismo completamente elettriche ha svelato il calendario per la prima edizione del 2021: si partirà da Vallelunga il 18 - 20 ...Lo sviluppo di una vettura ETCR è l'opportunità ideale per Hyundai Motorsport di unire la propria esperienza nel TCR " con i30 N TCR e Veloster N TCR " alle propulsioni alternative, aggiungendo...