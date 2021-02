Tassista spara in aria poi punta la pistola contro padre e figlia su un balcone, ma l’arma si inceppa: arrestato dalla polizia (Di martedì 2 febbraio 2021) Due colpi in aria, poi ha mirato verso un balcone dove si trovavano un padre e una figlia di 6 anni. Ma l’arma da fuoco, grazie al cielo, si è inceppata. E’ successo a Roma, in zona Cinquina, nel pomeriggio di lunedì: il protagonista del gesto è un Tassista che è stato arrestato dalla polizia. La storia è stata raccontata dal Messaggero. All’arrivo delle volanti l’uomo ha opposto resistenza e ha tentato di sparare anche contro gli agenti, ma fortunatamente anche in questo caso la pistola, una calibro 9 semi automatica, non ha funzionato. I poliziotti alla fine sono riusciti a disarmarlo e a immobilizzarlo. Il Tassista ora dovrà rispondere di tentato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 2 febbraio 2021) Due colpi in, poi ha mirato verso undove si trovavano une unadi 6 anni. Mada fuoco, grazie al cielo, si èta. E’ successo a Roma, in zona Cinquina, nel pomeriggio di lunedì: il protagonista del gesto è unche è stato. La storia è stata raccontata dal Messaggero. All’arrivo delle volanti l’uomo ha opposto resistenza e ha tentato dire anchegli agenti, ma fortunatamente anche in questo caso la, una calibro 9 semi automatica, non ha funzionato. I poliziotti alla fine sono riusciti a disarmarlo e a immobilizzarlo. Ilora dovrà rispondere di tentato ...

