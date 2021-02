Sondaggi politici: Lega e Fratelli d’Italia in calo (Di martedì 2 febbraio 2021) I Sondaggi politici di SWG che Enrico Mentana ha illustrato ieri sera a TgLa7 raccontano come il consenso politico dei partiti sta cambiando mentre ancora non si vede la fine della crisi di governo. Se fino a qualche giorno fa le forze politiche di opposizione sembravano essersi avvantaggiate con la caotica situazione di questi giorni secondo le rilevazioni di SWG ora Partito Democratico e Movimento 5 Stelle hanno avuto un rimbalzo. La Lega pur rimanendo il primo partito con il 23,3% dei consensi perde lo 0,2%, ma la sorpresa è Fratelli d’Italia che viene superata dal M5S. I pentastellati guadagnano più di mezzo punto percentuale e sorpassano il partito guidato da Giorgia Meloni che invece cede lo 0,4%. FdI è al 15,9% e il Movimento al 16,3. Il PD sale di o,2%, la stessa percentuale persa dalla ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 2 febbraio 2021) Idi SWG che Enrico Mentana ha illustrato ieri sera a TgLa7 raccontano come il consenso politico dei partiti sta cambiando mentre ancora non si vede la fine della crisi di governo. Se fino a qualche giorno fa le forze politiche di opposizione sembravano essersi avvantaggiate con la caotica situazione di questi giorni secondo le rilevazioni di SWG ora Partito Democratico e Movimento 5 Stelle hanno avuto un rimbalzo. Lapur rimanendo il primo partito con il 23,3% dei consensi perde lo 0,2%, ma la sorpresa èche viene superata dal M5S. I pentastellati guadagnano più di mezzo punto percentuale e sorpassano il partito guidato da Giorgia Meloni che invece cede lo 0,4%. FdI è al 15,9% e il Movimento al 16,3. Il PD sale di o,2%, la stessa percentuale persa dalla ...

fanpage : Il 40 % degli italiani vuole un terzo governo Conte - Noovyis : (Sondaggi politici: Lega e Fratelli d’Italia in calo) Playhitmusic - - BCarazzolo : RT @kiara86769608: Sondaggi politici, Conte è il 'miglior' leader del 2020 per gli italiani: il peggiore è Salvini - moneypuntoit : ?? Sondaggi politici: male Salvini e Meloni, crescono 5 Stelle e Renzi ?? - Nella53 : RT @kiara86769608: Sondaggi politici, Conte è il 'miglior' leader del 2020 per gli italiani: il peggiore è Salvini -