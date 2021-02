Roma | El Shaarawy | “In Cina esperienza particolare E’ come se non fossi mai andato via da qui”

(Di martedì 2 febbraio 2021) Il nuovo attaccante dellaStephan Elha parlato nella conferenza stampa di presentazione: "Inè stata un'molto, condizionata dalla pandemia. I primi sei mesi mi alternai e club e nazionale, ma nonostante questo sono comunque riuscito a vincere il mio primo trofeo da protagonista. È stata una soddisfazione e un ricordo che mi porto dentro. Dopo la fine del campionato siamo stati fermi tanto tempo senza giocare partite ufficiali. Sono contento di ritrovare questa società. C'è stata un'accoglienza molto positiva, èse non me nemai. Ho costruito più di un rapporto calcistico, ho instaurato rapporti con tantissime persone. Dzeko? L'ho trovato sorridente".caption id="attachment 1014695" ...

Per la seconda volta in carriera, Stephan Elvestirà la maglia della. Il Faraone, tornato dalla Cina, si è ripresentato in conferenza stampa. 'Sono contento di ritrovare questa società. C'è stata un'accoglienza molto positiva, è ...Ele Musacchio pere Lazio sono due acquisti mirati. L'argentino come esperienza può dare tanto ai biancocelesti. Reynolds? Dipende da campionato a campionato'. ©ROMA – Bruno Giordano, ex attaccante tra le altre della Lazio, ha preso parola ospite di TMW Radio. Giordano ha commentato il calciomercato messo in atto dalle principali squadre della Serie A, quindi ...Il nuovo rinforzo della campagna invernale del mercato giallorosso fissa i primi obiettivi di squadre e personali.