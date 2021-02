“Quando arrivi a casa, picchia Elisabetta Gregoraci. Tu non sai perché, ma lei sì”. La “battuta” di Alfonso Signorini fa calare il gelo al Gf Vip (Di martedì 2 febbraio 2021) “Quando arrivi a casa, picchia Elisabetta Gregoraci. Tu non sai perché, ma lei sì”. È calato il gelo nello studio del Grande Fratello Vip dopo che Alfonso Signorini ha pronunciato queste parole. È successo nel corso dell’ultima puntata del reality di Canale 5: il conduttore voleva fare una battuta “rivisitando” un antico proverbio cinese palesemente sessista, sostituendo cioè “tua moglie” con il nome della showgirl, ma la sua uscita si è trasformata in una gaffe agghiacciante, che ha fatto rimanere impietrita la diretta interessata, che ho ha guardato con gli occhi sgranati e un’espressione sconvolta. Elisabetta Gregoraci era ospite in studio e si stava parlando, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 2 febbraio 2021) “. Tu non sai, ma lei sì”. È calato ilnello studio del Grande Fratello Vip dopo cheha pronunciato queste parole. È successo nel corso dell’ultima puntata del reality di Canale 5: il conduttore voleva fare una“rivisitando” un antico proverbio cinese palesemente sessista, sostituendo cioè “tua moglie” con il nome della showgirl, ma la sua uscita si è trasformata in una gaffe agghiacciante, che ha fatto rimanere impietrita la diretta interessata, che ho ha guardato con gli occhi sgranati e un’espressione sconvolta.era ospite in studio e si stava parlando, ...

