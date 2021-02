PS5 introvabile? Negozio giapponese preso d' assalto ora attua misure drastiche

Purp_Lay : lui ha la ps5 e io piango perchè è introvabile: -

Ultime Notizie dalla rete : PS5 introvabile

Le scorte limiate di PlayStation 5 hanno creato una vera e propria corsa all'oro per ottenere una nuova e fiammante console Sony in questi mesi. Conche resta praticamenteovunque, i pochi negozi che ottengono poche nuove scorte da vendere sono spesso presi di mira dagli appassionati, e non solo. Per contrastare in modo efficiente ...Ricordiamo che ancora oggi, in Giappone nelle scorse ore alcuni utenti si sono trovati a protestare nel quartiere di Akihabara dove era possibile comprare alcune console. Inutile ...Sin dal giorno dell'uscita in Europa il 12 novembre 2020, sono tantissimi i giocatori che la vogliono provare, ma risulta completamente irreperibile nei negozi in Italia e San Marino. Mancano comunica ...Dopo i recenti disordini, il negozio giapponese Yodobashi ha preso delle misure per vendere in modo meno caotico le poche scorte di PS5 rimaste.