Paura ad Atripalda | locali in fiamme nei pressi della tendostruttura

(Di martedì 2 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Av) – I Vigili del Fuoco di Avellino, subito dopo le ore 14’30 di oggi due febbraio, sono intervenuti adin via Madre Teresa di Calcutta, ex contrada Alvanite, per un incendio che si è sviluppato all’esterno di alcunicomunali gestiti da una associazione culturale, al momento chiusi, adiacenti allacomunale. Il pronto intervento di una squadra del Comando di via Zigarelli ha permesso lo spegnimento delleche hanno interessato un cumulo di legna ed evitare che le stesse si propagassero alla vicina struttura tensostatica. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

